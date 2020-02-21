ЦСКА в матче Евролиги обыграл «Црвену Звезду»

В Сербии завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Црвена Звезда» принимала ЦСКА.

Первая половина встречи осталась за хозяевами, но в третьей десятиминутке «армейцам» удалось прибавить и повести в счёте. Заключительные десять минут встречи «Црвена Звезда» провела с максимальным настроем. Сербский клуб смог сократить отставание до минимума, однако затем москвичи перехватили инициативу и довели матч до победы.

В составе ЦСКА самым результативным оказался Майк Джеймс, набравший 29 очков. Ещё 19 баллов в активе Дэниела Хэкетта, который ранее подписал новый двухлетний контракт с клубом. 12 очков на счету Даррана Хиллиарда. Остальные баскетболисты набрали 7 и менее очков.