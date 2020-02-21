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ЦСКА в матче Евролиги обыграл «Црвену Звезду»

ЦСКА в матче Евролиги обыграл «Црвену Звезду»
Баскетбол / Евролига 0

В Сербии завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Црвена Звезда» принимала ЦСКА.

Первая половина встречи осталась за хозяевами, но в третьей десятиминутке «армейцам» удалось прибавить и повести в счёте. Заключительные десять минут встречи «Црвена Звезда» провела с максимальным настроем. Сербский клуб смог сократить отставание до минимума, однако затем москвичи перехватили инициативу и довели матч до победы.

В составе ЦСКА самым результативным оказался Майк Джеймс, набравший 29 очков. Ещё 19 баллов в активе Дэниела Хэкетта, который ранее подписал новый двухлетний контракт с клубом. 12 очков на счету Даррана Хиллиарда. Остальные баскетболисты набрали 7 и менее очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
21 февраля 2020, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
4-я четверть
81 : 86
ЦСКА
Москва, Россия
Црвена Звезда: Бэрон - 15, Пантер - 12, Гист - 11, Штимац - 11, Браун - 10, Лазич - 6, Охо - 6, Давидовац - 4, Перпероглу - 3, Ягодич-Куриджа - 3, Йованович, Симанич
ЦСКА: Джеймс - 29, Хэкетт - 19, Хиллиард - 12, Курбанов - 8, Фойгтман - 6, Хайнс - 6, Боломбой - 2, Сент-Рос - 2, Стрелниекс - 2, Антонов, Бейкер, Куфос
ЦСКА продлил контракт с Хэкеттом до 2022 года
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