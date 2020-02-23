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Базаревич: сборной России нелегко, у нас много новичков, которые не жили в этой системе

Базаревич: сборной России нелегко, у нас много новичков, которые не жили в этой системе
Баскетбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился ожиданиями от противостояния национальной команды с Северной Македонией в квалификации Евробаскета. По словам специалиста, основная проблема заключается в том, что теперь в команде много новобранцев.

«Сборная Македонии провела не очень удачный матч, но у них есть лидеры — индивидуально сильные игроки. У нас есть план, как закрыть главных игроков команды. Нам нелегко, у нас много новичков, которые не жили в этой системе раньше. Надеемся, правильно отреагируем на поражение в матче с Италией. Ждём поддержки от болельщиков», — приводит слова специалиста пермское издание «Местное время».

Встреча сборных России и Северной Македонии пройдёт сегодня, 23 февраля, на пермской арене «Молот».

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