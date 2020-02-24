Вдова Брайанта показала татуировку в память о погибшей дочери. Фото

Ванесса Брайант, вдова знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта 26 января, показала татуировку в честь 13-летней дочери Джианны, которая также погибла в аварии. Напомним, вместе с Брайантом и его дочерью в катастрофе разбились ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Ванесса сделала татуировку в виде цифры 2 — это номер, под которым выступала Джинна, игравшая за одну из школьных команд.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Брайант.

Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии.

Сегодня, 24 февраля, состоися церемония прощания с Коби и Джианной. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.