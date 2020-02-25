Лиходей: российских политиков в Польше не любят

Игрок баскетбольного клуба УНИКС Валерий Лиходей поделился впечатлениями от жизни в Польше. С 2018 по 2019 год баскетболист выступал за польский клуб «Анвил».
«Это здесь нам говорят, что нас не любят в Польше. А там с этим нет никаких проблем. Там скорее не любят наших политиков, а с людьми все хорошо. Очень комфортно всё в Польше – от мелочей житейских до баскетбола. Вообще фантастика.
После Литвы и Италии я несколько месяцев провёл в России, а потом поехали с семьёй в Польшу. По приезде было непривычно сразу столкнуться с доброжелательностью. Это нас даже обескуражило немного.
Сняли квартиру, заселились. В первый день выходим во двор гулять с ребенком. Встречаем соседей, все такие: здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Мы с женой немного не привыкшие к такому после нескольких месяцев в России.
В детской песочнице все дети спокойно меняются игрушками, дружно играют. Нет такого, что «дай, это моё». Во дворе прямо люди оставляют игрушки, даже домой не уносят. Там обычно горы игрушек, и уже не поймёшь чья», — приводятся слова Лиходея на сайте телекомпании «Новый век».
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