20-летний новичок Коби Уайт установил рекорд НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» Коби Уайт набрал 35 очков, реализовав 6 трёхочковых бросков из 9, собрал 7 подборов и отдал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер». Несмотря на это, «Чикаго» на своей площадке уступил «Оклахоме» со счётом 122:124.
20-летний Уайт стал первым новичком в истории НБА, который в трёх играх подряд набирает не менее 30 очков, забрасывая не менее пяти трёхочковых бросков, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats. Напомним, правило трёхочкового броска ввели в лиге в 1979 году.
В сезоне-2019/2020 «Чикаго» сыграл 59 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 20 побед и потерпев 39 поражений. «Буллз» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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