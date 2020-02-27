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Керр не исключил, что Карри не успеет восстановиться к 1 марта

Керр не исключил, что Карри не успеет восстановиться к 1 марта
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал ситуацию с травмой Стефена Карри, который ещё в начале сезона сломал руку и пропустил уже несколько месяцев.

Ранее стало известно, что Карри должен вернуться в строй 1 марта, когда «Голден Стэйт» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Однако Керр не исключил, что баскетболист пропустит и этот матч.

«Карри принял участие лишь в двух двусторонних матчах. Я считаю, что этого недостаточно. Посмотрим, как всё сложится. Официальной даты нет. Он будет играть, когда будет готов.

Стеф действительно думает о воскресенье. Он будет играть, когда мы все поймём, что настало время. Считаю, ему нужно больше поиграть на тренировках. Но с учётом расписания у нас не так много возможностей для этого», — цитирует тренера Talk Basket.

Карри восстановился после травмы и 1 марта сыграет с «Вашингтоном»
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