Керр не исключил, что Карри не успеет восстановиться к 1 марта

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал ситуацию с травмой Стефена Карри, который ещё в начале сезона сломал руку и пропустил уже несколько месяцев.

Ранее стало известно, что Карри должен вернуться в строй 1 марта, когда «Голден Стэйт» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Однако Керр не исключил, что баскетболист пропустит и этот матч.

«Карри принял участие лишь в двух двусторонних матчах. Я считаю, что этого недостаточно. Посмотрим, как всё сложится. Официальной даты нет. Он будет играть, когда будет готов.

Стеф действительно думает о воскресенье. Он будет играть, когда мы все поймём, что настало время. Считаю, ему нужно больше поиграть на тренировках. Но с учётом расписания у нас не так много возможностей для этого», — цитирует тренера Talk Basket.