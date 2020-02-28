Курбанов прокомментировал поражение ЦСКА на последней секунде

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал поражение «армейцев» от «Барселоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Московский клуб уступил сопернику со счётом 80:82, причём решающий бросок был сделан за 0,4 секунды до конца основного времени матча.

«Тяжело сейчас ссылаться на что-то одно — концентрацию или удачу. Конечно, в концовке допустили определённые ошибки, которые не позволили нам иметь более комфортную разницу в счёте, чем такую, когда всё решается последним броском. Матч, конечно, хороший, сложный. Думали, что мы выиграли последним броском, но оказалось, что нет.

Отрезками где-то не могли мы реализовать броски. Плюс допускали ошибки, которые не должны были допускать. Но в защите, по моим ощущениям, играли очень достойно. Мы боролись и большинство мячей выиграли. Возможно, какие-то мелочи в конце не позволили переломить ход встречи, чтобы более комфортно себя чувствовать», — цитирует Курбанова «Матч ТВ».