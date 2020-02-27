Джеймс не стал для ЦСКА Холденом на одну игру. Фортуна не простила ему ошибок

Матч с «Барселоной» сам по себе великолепная вывеска, но предыстория нынешнего сезона делала его запредельно принципиальным именно для каталонцев. «Армейцы» прилично огорчили, если не сказать обидели именитого соперника в матче первого круга. На домашней арене «Палау Блауграна» в Барселоне дружина Светислава Пешича была бита с унизительной разницей в 29 очков.

Ещё один любопытный момент: «Барса» 7 лет не выигрывала в Москве. Как бы удивительно это ни звучало, но сие реальный факт. Каталонцы провели приличную трансферную работу перед этим сезоном, получив состав, который на бумаге выглядит сильнее, чем у «армейцев». Но Димитрис Итудис не раз демонстрировал умение добывать победы за счёт организации игры, в том числе и за счёт грамотных действий в обороне.

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На эмоциях гости со старта бросились в атаку и совершили рывок – 7:0. Кори Хиггинс, выигравший в составе ЦСКА Евролигу в минувшем сезоне, заложил фундамент, сходу набрав 4 очка. Хозяевам, правда, удалось довольно быстро разобраться с соперником под своим щитом. К исходу 4-й минуты игры счёт парни Итудиса сравняли. И, в общем, каких-то особых проблем в обороне российская дружина не испытывала.

Да, Миротич забросил рабочие трёхи, но этого следовало ожидать. Другой вопрос в том, что «армейцы» за 9 минут первой четверти набрали в атаке всего 11 очков. Не такой результативности ожидали от них болельщики, заполнившие трибуны «Мегаспорта». И потерь в этом игровом отрезке совершили столько же, что и соперник (3:3), но вот в кольцо мяч идти отказывался. Со средней дистанции в первой десятиминутке реализация средних бросков (а зачастую и из-под кольца) составила 28,6% (4/14).

С короткого перерыва «армейцы» вышли заряженными, сходу набрав 7 безответных очков. Увенчался он шикарным аллей-упом Куфоса с наброса Хэкетта. И если бы не два дальних попадания подряд от Дэвиса, этот рывок мог стать ключевым во всём матче. Напомним, что ключевое преимущество в первом матче было добыто именно во второй четверти. Но к 18-й минуте матча счёт застрял на отметке 29:26.

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Ошибались игроки обеих команд, но каталонцы в какой-то момент выглядели почти безнадёжными, набрав за 5 минут всего 2 очка. Хозяева этим воспользовались и увеличили отрыв до 7 очков. Но в самый неподходящий момент сорвался Джеймс. Майк совершил пару неоправданных дальних бросков, получил лёгкое взыскание от Итудиса и в следующей атаке нарвался на технический. Тем не менее, бомба от Боломбоя и 2 точных штрафных от капитана вернули нам 7-очковое преимущество.



А на последней минуте первой половины Анте Томич заработал третий фол. Между тем, продолжал чудить Малыш, который смазал последнюю атаку перед большим перерывом, причём, с двух попыток. Никола Миротич не упустил возможности понервировать лидера ЦСКА двумя точными трёшками, особо эффектно выглядел баззер через руки Боломбоя. На перерыв «армейцы» ушли с преимуществом в одно владение – 40:37.



Хиггинс очень старался, но настоящие чудеса в третьей четверти творил Дэвис, отгрузивший «армейцам» 4 бомбы из четырёх попыток. Миротич стабильно набирал очки, а у ЦСКА игры в атаке не особо ладилась. В самый трудный момент, когда «Барса» достала ЦСКА и вышла вперёд, игру на себя взял Хэкетт, который реализовал 2 дальних попытки и здорово гонявший мяч по периметру. Боломбой несколько раз отменно сыграл в обороне и это позволило хозяевам пережить трудные времена.



На последние 2 минуты третьей десятиминутки Итудис выпустил Джеймса. Майк незамедлительно бросился спасать команду и сразу же смазал трёшку и совершил совершенно невынужденную потерю. В итоге, вместо грамотной концовки, которую парням рисовал в тайм-аутах Итудис, получили рывок соперника – 9:0. Наставник вновь скорректировал действия подопечных, и Малыш таскал мяч по всей краске, выжидая, когда Курбанов останется на дуге один. Две скидки – две бомбы от Никиты. И вполне могли «Армейцы» уйти на перерыв при равном счёте, но Джеймс опять перемудрил в последней атаке, обманул сам себя и совершил совершенно непонятную потерю.



Курбанов словно и не уходил на перерыв. Дебют четвёртой четверти остался за ним. Очередная трёшка, три классных защиты, перехват и зрелищный данк. Всё это дополнилось попаданием Хиллиарда и долгожданным точным броском в проходе. Но и в «Барсе» нашёлся свой герой. Кори Хиггинс дважды круто отработал в атаке против Никиты и в очередной раз удержал команду в игре. Курбанов слегка огорчился и отправил в кольцо соперника очередную трёху – 70:68. И все эти события случились за первые 4 минуты четверти. Атмосфера накалялась.

За 2 минуты до сирены гости создали отрыв в 4 очка. Важную атаку спасли Хиллиард и Хэкетт. Первый отдал своевременную передачу, второй – хладнокровно отправил в цель трёху. Миротич реализует 2 штрафных. И начинается настоящий нервяк, говоря по-простому, клатч. Джеймс запорол очередную атаку, не донеся мяч до кольца, Хайнс сас ситуацию – сначала Кайл не позволил Дэвису завладеть подбором, а затем выиграл у него спорный. Хиллиард в силовом проходе. А в ответной атаке гостей Курбанов сначала перехватил мяч, а затем не позволил Миротичу выгрызть снаряд из рук.

Спорный выигрывает Никита, у команды 22 секунды на атаку и отставание в один балл. Джеймс решил решить концовку в одиночку и потерял мяч на ведении… Стандартный фол, и Дэвис доводит отрыв «Барсы» до трёх очков. У «армейцев» оставалось 8 секунд и право на тайм-аут. Итудис чётко дал понять парням, что от получения мяча до броска должно пройти меньше секунды, иначе каталонцы успеют сфолить. Джеймс совершил рывок через краску, получил мяч и через долю секунды выпустил его в кольцо – 80:80.

Пока игроки «Барселоны» готовились к заключительной атаке, в голове возник светлый образ Джона Роберта Холдена в финале Евробаскета-2007. Ух, как его костерили болельщики, а он выполнил в итоге золотой бросок. Но Майку не суждено было реабилитироваться в полной мере. Свои 5 секунд Никола Миротич использовал на все 100 процентов, отправив в кольцо ЦСКА классический баззер.



«Армейцы» не были сегодня слабее как команда, оба соперника оказались достойны победы, но добыли её те, кто в итоге совершил меньше ошибок. По личным встречам мы имеем перед «Барселоной» преимущество, но календарь таков, что вряд ли нам понадобится его учитывать. Гораздо важнее сейчас не отпустить «Маккаби», чтобы получить преимущество своей площадки.