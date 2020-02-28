Дэвис припугнул конкурентов «Лейкерс» после победы без травмированного Леброна
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал победу в гостевом матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». «Лейкерс» разгромили соперника со счётом 116:86. Лидер клуба из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс не играл из-за травмы паха.
«Есть ещё много аспектов, в которых мы можем прибавить. Страшный момент для соперников и хорошая новость для нас заключаются в том, что мы не показываем лучшей игры на стабильном уровне, но всё равно побеждаем», — приводит слова Дэвиса журналист Дэйв Макменамин в своём «твиттере».
После этой победы «Лейкерс» закрепились на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету клуба из Лос-Анджелеса 45 побед и 12 поражений в 57 матчах.
Дэнни Грин увидел в Дэвисе нового Данкана
«Лейкерс» без травмированного Леброна разгромили «Голден Стэйт»
Читайте также
- 28 февраля 2020
-
15:45
-
14:00
-
12:30
-
11:08
-
10:17
-
09:30
-
09:03
-
09:00
-
08:59
-
00:56
-
00:20
- 27 февраля 2020
-
23:58
-
22:58
-
22:07
-
21:45
-
20:31
-
19:00
-
17:37
-
15:10
-
13:15
-
11:46
-
10:40
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
08:33
-
00:28
-
00:23
- 26 февраля 2020
-
22:42
-
21:43
-
20:35
-
19:38
-
18:40
-
17:13
-
15:22
Партнерский контент