Дэвис припугнул конкурентов «Лейкерс» после победы без травмированного Леброна

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал победу в гостевом матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». «Лейкерс» разгромили соперника со счётом 116:86. Лидер клуба из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс не играл из-за травмы паха.

«Есть ещё много аспектов, в которых мы можем прибавить. Страшный момент для соперников и хорошая новость для нас заключаются в том, что мы не показываем лучшей игры на стабильном уровне, но всё равно побеждаем», — приводит слова Дэвиса журналист Дэйв Макменамин в своём «твиттере».

После этой победы «Лейкерс» закрепились на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету клуба из Лос-Анджелеса 45 побед и 12 поражений в 57 матчах.

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