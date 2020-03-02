Карасёв: когда в 19 лет уезжал в НБА был немного в шоке. Понимал, что достиг мечты

26-летний защитник подмосковных «Химок» Сергей Карасёв принял участие в программе «Дорожные разговоры» на клубном YouTube-канале и рассказал о своих достижениях в 2019 году, вариантах развития карьеры и отъезде в НБА в 19 лет.

«Главное достижение в 2019 году? Многие знают, то, что у меня родилась вторая дочка и, наверное, для меня, как для отца это самое главное, то что случилось в 2019 году, поэтому я благодарен Богу, за то, что она родилась здоровой и всё у неё хорошо. Второе событие 2019 года – это подписание контракта с «Химками», переход в эту команду. Сейчас мы боремся и претендуем на самые высокие места.

Был ли вариант, чем-то заниматься, кроме баскетбола до начала карьеры? Нет, не было. Я с самого детства бросал мяч в кольцо, как мне родители рассказывали, я этого не помню. С 2-3 лет я всё время был с баскетбольным мячом, хотя мама занималась волейболом и в него я тоже в принципе играю неплохо, но душа и моё сердце отдано баскетболу полностью.

На момент отъезда в НБА в 19 лет все мысли были о баскетболе или как о большом просторе для новых впечатлений? Наверное, в тот момент, когда я туда уезжал, я был немного в шоке изначально. Понимал, то, что я сейчас уезжаю далеко-далеко от дома в совершенно другую страну, поэтому я не знал, чего от этого ожидать. Но в то же время, ехал с очень позитивными эмоциями и понимал, то, что я достиг мечты, которая у меня была в детстве», — сказал Карасёв в выпуске «Дорожных разговоров».

Полную версию интервью Карасёва о кумирах детства в баскетболе, об НБА, семье и многом другом можно посмотреть по ссылке.