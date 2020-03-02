Порзингис повторил уникальный рекорд НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз» повторил достижение, которое в НБА покорялось только ему. «Даллас» на выезде обыграл «Миннесоту» со счётом 111:91, а Порзингис набрал 38 очков, реализовав шесть трёхочковых бросков, собрал 13 подборов и поставил 5 блокшотов.

Это уже вторая игра в карьере Порзингиса в НБА, в которой он набирает не менее 35 очков, забрасывая не менее пяти трёхочковых, собирает не менее 10 подборов и делает не менее пяти блокшотов. Помимо него никому не удавалось хотя бы раз достичь таких показателей в одной игре, сообщает служба статистики НБА.

В сезоне-2019/2020 «Даллас» с соотношением побед и поражений 37-24 занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.