Порзингис повторил уникальный рекорд НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз» повторил достижение, которое в НБА покорялось только ему. «Даллас» на выезде обыграл «Миннесоту» со счётом 111:91, а Порзингис набрал 38 очков, реализовав шесть трёхочковых бросков, собрал 13 подборов и поставил 5 блокшотов.
Это уже вторая игра в карьере Порзингиса в НБА, в которой он набирает не менее 35 очков, забрасывая не менее пяти трёхочковых, собирает не менее 10 подборов и делает не менее пяти блокшотов. Помимо него никому не удавалось хотя бы раз достичь таких показателей в одной игре, сообщает служба статистики НБА.
В сезоне-2019/2020 «Даллас» с соотношением побед и поражений 37-24 занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
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