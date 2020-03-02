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«Поцелуйте меня в задницу». Леброн ответил критикам его поведения во время игры

«Поцелуйте меня в задницу». Леброн ответил критикам его поведения во время игры
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему в ходе матчей подбадривает не только партнёров, но и соперников. По словам 35-летнего Леброна, он чувствует моральную ответственность перед новым поколением игроком и старается таким образом подбодрить их.

«Моё дело – передать игру тем, кто придёт после меня. Я за это в ответе. Никто не говорил мне так поступать, но мне кажется, что я должен оставить лигу в лучшем состоянии, чем она была при мне.

Посмотрите на новых звёзд: Джа Морант, Зайон Уильямсон, Трэй Янг, Лука Дончич, Джейсон Тэйтум, Донован Митчелл. Лига в порядке. Если у меня есть возможность передать свою мудрость во время игры, я считаю, что обязан сделать это, потому что я играю в баскетбол с восьми лет.

Если кто-то не понимает, зачем я делаю это во время игры, если кто-то считает, что это проявление слабости, что я слишком дружелюбен с соперниками, — скажите, чтобы они поцеловали меня в задницу. Но скажите это с улыбкой», — цитирует баскетболиста Bleacher Report.

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