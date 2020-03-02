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Игрок «Филадельфии» повторил рекорд НБА по трёхочковым

Игрок «Филадельфии» повторил рекорд НБА по трёхочковым
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» Шейк Милтон набрал 39 очков, реализовав 7 трёхочковых бросков из 9, собрал 3 подбора и отдал 5 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». Несмотря на это, «Филадельфия» на выезде проиграла «Клипперс» со счётом 130:136.

В последних трёх играх Милтон 13 раз подряд попал из-за дуги — серия оборвалась в ходе матча с «Клипперс». Это повторение лучшего результата в истории НБА. Ранее 13 подряд успешных бросков из-за дуги продемонстрировали Брент Прайс и Терри Миллз, отмечается в сообщении службы статистики НБА.

Если у вас не отображается фото Милтона, его можно посмотреть в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

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