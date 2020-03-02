Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн догнал Брайанта по трипл-даблам за «Лейкерс»

Леброн догнал Брайанта по трипл-даблам за «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс». «Лейкерс» в гостях обыграли «Нью-Орлеан» со счётом 122:114, а Леброн набрал 34 очка, собрал 12 подборов и отдал 13 результативных передач.

35-летний Леброн, выступающий за «Лейкерс» с 2018 года, сделал 21-й трипл-дабл в составе клуба из Лос-Анджелеса. По этому показателю он сравнялся со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом, погибшим в результате крушения вертолёта 26 января. Впереди только Мэджик Джонсон и Элджин Бэйлор, на счету которых 28 и 24 трипл-дабла соответственно в составе «Лейкерс», отмечается в сообщении в «твиттере» Sports Center.

«Поцелуйте меня в задницу». Леброн ответил критикам его поведения во время игры
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020