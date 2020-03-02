Леброн догнал Брайанта по трипл-даблам за «Лейкерс»
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс». «Лейкерс» в гостях обыграли «Нью-Орлеан» со счётом 122:114, а Леброн набрал 34 очка, собрал 12 подборов и отдал 13 результативных передач.
35-летний Леброн, выступающий за «Лейкерс» с 2018 года, сделал 21-й трипл-дабл в составе клуба из Лос-Анджелеса. По этому показателю он сравнялся со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом, погибшим в результате крушения вертолёта 26 января. Впереди только Мэджик Джонсон и Элджин Бэйлор, на счету которых 28 и 24 трипл-дабла соответственно в составе «Лейкерс», отмечается в сообщении в «твиттере» Sports Center.
«Поцелуйте меня в задницу». Леброн ответил критикам его поведения во время игры
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