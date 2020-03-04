Игрок «Сакраменто» Хилд побил рекорд НБА по трёхочковым

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд набрал 17 очков, реализовав 4 трёхочковых броска из 8, в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс». «Сакраменто» на своём паркете победил «Вашингтон» со счётом 133:126.
По итогам этого матча Хилд установил новый рекорд НБА по количеству трёхочковых в первых четырёх сезонах. На счету 27-летнего баскетболиста, выступающего в ассоциации с 2016 года, 831 успешное попадание из-за дуги. Предыдущий рекорд принадлежал игроку «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду, который за первые четыре сезона в НБА 828 раз успешно атаковал кольцо из-за дуги.
В сезоне-2019/2020 «Сакраменто» с соотношением побед и поражений 27-34 занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
- 4 марта 2020
-
12:30
-
11:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
00:39
-
00:35
- 3 марта 2020
-
23:20
-
22:16
-
21:59
-
20:51
-
19:32
-
18:52
-
17:30
-
16:30
-
15:00
-
13:20
-
11:41
-
10:40
-
09:34
-
09:00
-
06:39
-
00:42
- 2 марта 2020
-
23:53
-
22:48
-
21:49
-
19:58
-
18:47
-
17:36
-
15:00
-
13:20
-
11:40
-
10:21
-
09:50