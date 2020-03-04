Игрок «Сакраменто» Хилд побил рекорд НБА по трёхочковым

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд набрал 17 очков, реализовав 4 трёхочковых броска из 8, в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс». «Сакраменто» на своём паркете победил «Вашингтон» со счётом 133:126.

По итогам этого матча Хилд установил новый рекорд НБА по количеству трёхочковых в первых четырёх сезонах. На счету 27-летнего баскетболиста, выступающего в ассоциации с 2016 года, 831 успешное попадание из-за дуги. Предыдущий рекорд принадлежал игроку «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду, который за первые четыре сезона в НБА 828 раз успешно атаковал кольцо из-за дуги.

В сезоне-2019/2020 «Сакраменто» с соотношением побед и поражений 27-34 занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.