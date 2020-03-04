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Курбанов объяснил, почему ЦСКА неудачно начинает матчи в Евролиге

Курбанов объяснил, почему ЦСКА неудачно начинает матчи в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал домашнюю победу «армейцев» в матче Евролиги с «Зенитом» со счётом 86:78, добытую несмотря на неудачный стартовый отрезок. Баскетболиста спросили, почему в начале матча с «Барселоной» ЦСКА отпустил соперника на расстояние семи очков, а «Зенит» на старте сумел оторваться от «армейцев» на девять очков.

«С «Барселоной» были немного другие «–7», а здесь мы конкретно допустили ошибки в защите, позволившие «Зениту» атаковать без какого-либо сопротивления. Наверное, этим мы дали им почувствовать какую-то определённую свободу в атаке. Возможно, из-за этого матч получился немного тягучим. То есть в постоянной борьбе игра проходила.

Порой мы вели с разницей в 10 очков, но она отыгрывается всего за две-три атаки. Поэтому для нас здесь важно было не провалиться. Так что на сокращение разницы с их стороны мы тоже отвечали результативно», — цитирует Курбанова «Матч ТВ».

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«Армейцы» борются за преимущество своей площадки в плей-офф, а петербуржцы остаются на последней строчке.
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