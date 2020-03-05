Дончич переписал клубный рекорд «Даллас Маверикс» по количеству трипл-даблов

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 127:123.

В составе «Далласа» Лука Дончич оформил трипл-дабл из 30 очков, 17 подборов и 10 передач. Игрок стал рекордсменом франшизы по количеству трипл-даблов (22) и обошёл по этому показателю Джейсона Кидда, у которого в актив 21 трипл-дабл. Также Лука стал рекордсменом «Далласа» по количеству трипл-даблов с 22 очками.

Помимо этого, Дончич стал пятым игроком в НБА, который сделал 10 трипл-даблов с 30 очками за сезон.

«В следующем матче «Даллас» сыграет с «Мемфис Гриззлиз», а «Нью-Орлеан» встретится с «Майами Хит».

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Пеликанс» в овертайме, у Уильямсона – 21 очко