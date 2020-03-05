Болельщиков «Нью-Йорка» вывели с арены за призывы продать команду

Группу болельщиков клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» вывели с арены «Мэдисон Сквер Гарден» за скандирование призыва «Продай команду», который был адресован владельцу клуба Джеймсу Долану. Инцидент произошёл в среду во время матча регулярного чемпионата с «Ютой Джаз», в котором «Нью-Йорк» потерпел поражение со счётом 104:112, сообщает портал The Score.
Один из болельщиков рассказал, что представители службы безопасности «Мэдисон Сквер Гарден» угрожали ему арестом и задавали вопросы на протяжении 15 минут, прежде чем вывести с арены.
В сезоне-2019/2020 «Нью-Йорк» сыграл 62 матча в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 19 побед и потерпев 43 поражения. «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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