Итудис прокомментировал разгром в матче ЦСКА с «Панатинаикосом»

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». «Армейцы» на выезде разгромили греческий клуб со счётом 97:66.
Прежде всего поздравляю команду, это был сложный гостевой матч против мотивированной и талантливой команды. Здесь трудно играть. Обеим командам была отчаянно нужна победа, чтобы доказать хорошую форму и право продолжать борьбу в этой сложной лиге. Тот факт, что мы взяли 48 подборов, перебегали и перебросали соперников, означает, что поздравления заслуженны и мы боролись до последнего момента, не оглядываясь на счёт.
Мне нравится, что команда боролась, что её настрой был именно таким, какой необходим в жёсткой гостевой встрече. Это была хорошая игра, а у нас были хорошие игры не с тем результатом, которого мы хотели, но у нас новая команда, и надо быть реалистами. В этой игре есть неписаные правила, которым надо следовать, которые надо уважать. Мы знаем, кто мы, и нас нельзя недооценивать», — цитирует Итудиса пресс-служба клуба.
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