ЦСКА обеспечил себе участие в плей-офф Евролиги за 6 туров до конца регулярного чемпионата

ЦСКА, разгромивший греческий «Панатинаикос» с разницей в 31 очко в 27-м туре Евролиги, обеспечил себе участие в плей-офф за 6 матчей до конца регулярного чемпионата.

Как сообщает официальный сайт Евролиги, армейцы присоединись к списку команд, обеспечивших себе место в играх на вылет, среди таких как «Анадолу Эфес», мадридский «Реал», «Барселона», и «Маккаби Тель-Авив».



В следующих играх в рамках данного турнира ЦСКА встретится с немецким клубом «Альба», французским «АСВЕЛом», израильским «Маккаби», турецким «Фенербахче», литовским «Жальгирисом» и итальянским «Олимпия Милан».



После 28 туров ЦСКА (19-9) занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги.