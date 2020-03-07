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Леброн — о возможном проведении матчей без зрителей: я не буду играть

Леброн — о возможном проведении матчей без зрителей: я не буду играть
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не в восторге от инициативы НБА. Лига дала понять, что из-за вспышки коронавируса в скором времени матчи регулярного чемпионата могут проводиться за закрытыми дверями.

«Если я приду на арену, а на трибунах не будет зрителей, то я не буду играть. Я выступаю для напарников по команде, зрителей, фанатов. Если я увижу, что на трибунах нет болельщиков, то просто не буду играть. Лига может делать всё, что хочет», — рассказал Леброн в интервью, размещённом на странице Bleacher Report в «Твиттере».

Напомним, первый случай коронавируса был зафиксирован в Китае ещё в декабре минувшего года. С тех пор вирус проник в десятки стран. За минувшие месяцы зарегистрировано более 100 тысяч случаев заражения, более 3 тысяч из них оказались летальными.

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