Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

34-летний игрок «Лейкерс» Рондо вышел на 15-е место по числу передач за всю историю НБА

34-летний игрок «Лейкерс» Рондо вышел на 15-е место по числу передач за всю историю НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо набрал 4 очка, собрал 2 подбора и отдал 7 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». «Лейкерс» победили «Клипперс» со счётом 112:103.

После этого матча на счету Рондо оказалось 7213 передач за карьеру в НБА. По этому показателю он вышел на 15-е место в истории турнира, опередив Ленни Уилкенса, сообщает пресс-служба лиги.

Из действующих игроков Рондо опережают только Крис Пол, Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук, у которых 9607, 9289 и 7260 передач соответственно, а возглавляет сводную таблицу легенда «Юты Джаз» Джон Стоктон, который 15 806 раз успешно ассистировал партнёрам.

«Милуоки» и «Хьюстон» неожиданно проиграли и другие результаты игрового дня НБА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020