34-летний игрок «Лейкерс» Рондо вышел на 15-е место по числу передач за всю историю НБА

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо набрал 4 очка, собрал 2 подбора и отдал 7 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». «Лейкерс» победили «Клипперс» со счётом 112:103.

После этого матча на счету Рондо оказалось 7213 передач за карьеру в НБА. По этому показателю он вышел на 15-е место в истории турнира, опередив Ленни Уилкенса, сообщает пресс-служба лиги.

Из действующих игроков Рондо опережают только Крис Пол, Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук, у которых 9607, 9289 и 7260 передач соответственно, а возглавляет сводную таблицу легенда «Юты Джаз» Джон Стоктон, который 15 806 раз успешно ассистировал партнёрам.