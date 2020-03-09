34-летний игрок «Лейкерс» Рондо вышел на 15-е место по числу передач за всю историю НБА
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо набрал 4 очка, собрал 2 подбора и отдал 7 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». «Лейкерс» победили «Клипперс» со счётом 112:103.
После этого матча на счету Рондо оказалось 7213 передач за карьеру в НБА. По этому показателю он вышел на 15-е место в истории турнира, опередив Ленни Уилкенса, сообщает пресс-служба лиги.
Из действующих игроков Рондо опережают только Крис Пол, Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук, у которых 9607, 9289 и 7260 передач соответственно, а возглавляет сводную таблицу легенда «Юты Джаз» Джон Стоктон, который 15 806 раз успешно ассистировал партнёрам.
«Милуоки» и «Хьюстон» неожиданно проиграли и другие результаты игрового дня НБА
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