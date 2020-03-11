Тэйтум повторил рекорд «Бостона», установленный Ларри Бёрдом

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум помог команде победить в матче регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс». «Бостон» на выезде победил «Индиану» со счётом 114:111, а Тэйтум набрал 30 очков, собрал 6 подборов, отдал 2 результативные передачи и совершил 4 перехвата.

Это уже пятая подряд выездная игра «Бостона», в которой Тэйтум набирает не менее 30 очков. Баскетболист повторил рекорд «Селтикс», который ранее установил легендарный Ларри Бёрд, трёхкратный чемпион НБА в составе клуба, сообщает пресс-служба ассоциации.

В сезоне-2019/2020 «Бостон» сыграл 64 матча в регулярном чемпионате, одержав 43 победы и потерпев 21 поражение. «Селтикс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.