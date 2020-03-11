ЦСКА закрыл журналистам доступ в раздевалку и микст-зону из-за коронавируса

Баскетбольный клуб ЦСКА закрыл прессе доступ в раздевалку команды и микст-зону из-за требований Евролиги в связи с эпидемией коронавируса.

«Вниманию журналистов! В связи с необходимостью защиты игроков от коронавируса и согласно директиве Евролиги доступ прессы в раздевалку команды и микст-зону будет закрыт до дальнейших распоряжений во всех матчах», — сказано в сообщении пресс-службы «армейцев».

Напомним, вчера, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин из-за коронавируса запретил в столице проведение массовых мероприятий, на которых ожидается более 5000 участников, до 10 апреля.

Ранее ЦСКА объявил, что ближайший матч Евролиги, с берлинской «Альбой», пройдёт в ДС «Мегаспорт» при поддержке болельщиков.