Источник: игроки «Юты» и «Оклахомы» закрыты на карантин прямо на стадионе

Игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер» отправлены на карантин прямо на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена», где сегодня должен был состояться матч регулярного чемпионата между командами, сообщает журналист Адриан Войнаровски.

Ранее стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал центровой «Юты» Руди Гобер, из-за чего руководство лиги приняло решение о приостановке всех матчей сезона-2019/2020 начиная 12 марта. При этом сам Гобер отсутствовал на стадионе «Оклахомы».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.