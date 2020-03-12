Источник: игроки «Юты» и «Оклахомы» закрыты на карантин прямо на стадионе
Игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер» отправлены на карантин прямо на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена», где сегодня должен был состояться матч регулярного чемпионата между командами, сообщает журналист Адриан Войнаровски.
Ранее стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал центровой «Юты» Руди Гобер, из-за чего руководство лиги приняло решение о приостановке всех матчей сезона-2019/2020 начиная 12 марта. При этом сам Гобер отсутствовал на стадионе «Оклахомы».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
Источник: звезда «Юты» Гобер инфицирован коронавирусом. Сезон НБА остановлен из-за него
Читайте также
- 12 марта 2020
-
07:23
-
06:10
-
05:45
-
05:04
-
00:58
- 11 марта 2020
-
23:41
-
22:54
-
21:44
-
20:35
-
19:47
-
18:06
-
17:22
-
15:00
-
13:30
-
12:00
-
10:40
-
09:30
-
09:04
-
08:55
-
00:48
- 10 марта 2020
-
23:52
-
22:57
-
21:48
-
20:44
-
19:56
-
18:55
-
17:55
-
15:06
-
14:11
-
13:20
-
11:30
-
10:00
-
09:31
-
09:30
-
09:00
Партнерский контент