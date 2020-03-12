Клуб «Юта Джаз» выступил с официальным заявлением о ситуации с коронавирусом в команде

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Оклахома-Сити Тандер» и «Юта Джаз» стало известно, что тест на коронавирус одного из игроков «Юты» дал положительный результат. После этого все матчи НБА начиная с 12 марта были отменены. Клуб из Солт-Лейк-Сити опубликовал на официальном сайте НБА заявление о сложившейся ситуации.
«Сегодня утром один из игроков „Юты“ сдавал тесты на грипп и инфекции верхних дыхательных путей, и эти тесты дали отрицательный результат. Тем не менее после консультации с медиками НБА и Оклахомы было принято решение, что этот игрок должен пройти тест на коронавирус. Положительный результат теста поступил в наше распоряжение перед стартом матча с „Оклахомой“, о чём мы немедленно проинформировали лигу. Руководство НБА приняло верное решение об отмене матча. Мы находимся в постоянном контакте с лигой и будем предоставлять новую информацию по мере её поступления», — говорится в заявлении.
«Юта» не называет фамилию инфицированного игрока, однако ранее стало известно, что речь идёт о французском центровом Руди Гобере.
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