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НБА из-за коронавируса попросила пять команд самоизолироваться

НБА из-за коронавируса попросила пять команд самоизолироваться
Баскетбол / НБА 0

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации из-за коронавируса попросило пять команд лиги самоизолироваться. Об этом сообщает ESPN.

Эта рекомендация поступила в адрес «Кливленд Кавальерс», «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Детройт Пистонс» и «Торонто Рэпторс», поскольку именно эти команды играли с «Ютой Джаз» в регулярном чемпионате в последние 10 дней.

Напомним, ранее стало известно, что у центрового «Юты» Руди Гобера и разыгрывающего команды из Солт-Лейк-Сити Эммануэля Мудиая был выявлен коронавирус. В связи с этим руководство НБА приняло решение приостановить сезон-2019/2020.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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