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Евролига признала возможность приостановки сезона. Решение объявят сегодня, 12 марта

Евролига признала возможность приостановки сезона. Решение объявят сегодня, 12 марта
Баскетбол / Евролига 0

Руководство Евролиги выступило с заявлением, в котором признало возможность приостановки соревнований на неопределённый срок, после того как Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.

«Учитывая заявление ВОЗ, Евролига приступила к консультациям с клубами, чтобы временно прервать соревнования — Евролигу, Еврокубок и молодёжный чемпионат Евролиги. Решение будет объявлено сегодня», — сообщает пресс-служба организации.

Напомним, ранее игроки Евролиги призвали к приостановке сезона, а Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон, после того как у Руди Гобера («Юта Джаз») обнаружили коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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