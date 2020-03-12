ЦСКА объявил об отмене матча Евролиги с «Альбой»

Матч ЦСКА и «Альбы», который должен был пройти в рамках 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги сегодня, 12 марта, не состоится.

«Евролигой принято решение отменить матчи 29-го тура регулярного чемпионата. О порядке возврата денег за купленные билеты клуб сообщит дополнительно. Информация о дальнейших матчах сезона будет опубликована в ближайшее время», — сказано в сообщении пресс-службы «армейцев».

Ранее стало известно, что Евролига признала возможность приостановки сезона, после того как Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.