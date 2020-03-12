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ЦСКА объявил об отмене матча Евролиги с «Альбой»

ЦСКА объявил об отмене матча Евролиги с «Альбой»
Баскетбол / Евролига 0

Матч ЦСКА и «Альбы», который должен был пройти в рамках 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги сегодня, 12 марта, не состоится.

«Евролигой принято решение отменить матчи 29-го тура регулярного чемпионата. О порядке возврата денег за купленные билеты клуб сообщит дополнительно. Информация о дальнейших матчах сезона будет опубликована в ближайшее время», — сказано в сообщении пресс-службы «армейцев».

Ранее стало известно, что Евролига признала возможность приостановки сезона, после того как Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Евролига признала возможность приостановки сезона. Решение объявят сегодня, 12 марта
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