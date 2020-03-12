Майк Джеймс отреагировал на намерение Единой лиги ВТБ продолжить чемпионат

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал намерение руководства Единой лиги ВТБ не приостанавливать сезон, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Баскетболист, в частности, выразил недовольство тем, что матч ЦСКА — «Химки», который должен пройти 16 марта, не собираются ни переносить, ни отменять.
«Так что, неужели ВТБ действительно не отменит игру? Это будет единственный баскетбольный матч в мире», — написал Джеймс в своём «твиттере».
Напомним, ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. В Евролиге признали, что также могут приостановить сезон, а в ЦСКА сообщили об отмене матча с «Альбой». Кроме того отменены все турниры под эгидой ФИБА.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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