Майк Джеймс отреагировал на намерение Единой лиги ВТБ продолжить чемпионат

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал намерение руководства Единой лиги ВТБ не приостанавливать сезон, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Баскетболист, в частности, выразил недовольство тем, что матч ЦСКА — «Химки», который должен пройти 16 марта, не собираются ни переносить, ни отменять.

«Так что, неужели ВТБ действительно не отменит игру? Это будет единственный баскетбольный матч в мире», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Напомним, ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. В Евролиге признали, что также могут приостановить сезон, а в ЦСКА сообщили об отмене матча с «Альбой». Кроме того отменены все турниры под эгидой ФИБА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.