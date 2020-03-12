Один из игроков «Реала» заразился коронавирусом

Один из игроков баскетбольного клуба «Реал» (Мадрид) сдал положительный тест на присутствие в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание La Sexta.

В связи с этим в клубе объявили карантин, который затронет не только баскетболистов, но и футбольную команду «Реала». Спортсмены тренируются в одном и том же центре.

Напомним, ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. В Евролиге признали, что также могут приостановить сезон, а в ЦСКА сообщили об отмене матча с «Альбой». Кроме того отменены все турниры под эгидой ФИБА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.