Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Один из игроков «Реала» заразился коронавирусом

Один из игроков «Реала» заразился коронавирусом
Баскетбол / Евролига 0

Один из игроков баскетбольного клуба «Реал» (Мадрид) сдал положительный тест на присутствие в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание La Sexta.

В связи с этим в клубе объявили карантин, который затронет не только баскетболистов, но и футбольную команду «Реала». Спортсмены тренируются в одном и том же центре.

Напомним, ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. В Евролиге признали, что также могут приостановить сезон, а в ЦСКА сообщили об отмене матча с «Альбой». Кроме того отменены все турниры под эгидой ФИБА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

НБА остановила сезон. Короновирус найден у Гобера, около сотни игроков на карантине. LIVE!
Пять команд лиги в полной изоляции, будущее — в тумане. На «Чемпионате» — главные новости в режиме онлайн.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020