В РФБ выступили с заявлением по поводу коронавируса

В Российской федерации баскетбола опубликовали заявление на тему ситуации с коронавирусом, из-за которого во всём мире массово отменяют спортивные мероприятия.
Напомним, ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. В Евролиге признали, что также могут приостановить сезон, а в ЦСКА сообщили об отмене матча с «Альбой». Кроме того отменены все турниры под эгидой ФИБА.
«Принимая во внимание текущую ситуацию со вспышкой эпидемии коронавируса, Российская федерация баскетбола сообщает, что общероссийские соревнования под эгидой РФБ проводятся в обычном режиме с учётом соблюдения требований и рекомендаций органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов РФ.
РФБ будет продолжать следить за ситуацией ежедневно с целью защиты здоровья и безопасности игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков», — сказано в сообщении в официальном «инстаграме» РФБ.
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