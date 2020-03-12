В РФБ выступили с заявлением по поводу коронавируса

В Российской федерации баскетбола опубликовали заявление на тему ситуации с коронавирусом, из-за которого во всём мире массово отменяют спортивные мероприятия.

Напомним, ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. В Евролиге признали, что также могут приостановить сезон, а в ЦСКА сообщили об отмене матча с «Альбой». Кроме того отменены все турниры под эгидой ФИБА.

«Принимая во внимание текущую ситуацию со вспышкой эпидемии коронавируса, Российская федерация баскетбола сообщает, что общероссийские соревнования под эгидой РФБ проводятся в обычном режиме с учётом соблюдения требований и рекомендаций органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов РФ.

РФБ будет продолжать следить за ситуацией ежедневно с целью защиты здоровья и безопасности игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков», — сказано в сообщении в официальном «инстаграме» РФБ.