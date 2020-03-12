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Игроки «Милана» будут находиться на карантине по меньшей мере на протяжении пяти дней

Игроки «Милана» будут находиться на карантине по меньшей мере на протяжении пяти дней
Баскетбол / Евролига 0

Игроки итальянского баскетбольного клуба «Милан» будут находится в самоизоляции на протяжении ближайших пяти дней, сообщает Sportando. 3 марта «Милан» провёл матч с «Реалом», в составе которого Трэй Томпкинс сдал положительный тест на присутствие в организме коронавирусной инфекции.

Ранее в «Реале» объявили карантин, который затронет не только баскетболистов, но и футбольную команду клуба. Спортсмены тренируются в одном и том же центре.

Напомним, ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. В Евролиге признали, что также могут приостановить сезон, а в ЦСКА сообщили об отмене матча с «Альбой». Кроме того отменены все турниры под эгидой ФИБА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Евролига признала возможность приостановки сезона. Решение объявят сегодня, 12 марта
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