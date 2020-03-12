Игроки «Милана» будут находиться на карантине по меньшей мере на протяжении пяти дней

Игроки итальянского баскетбольного клуба «Милан» будут находится в самоизоляции на протяжении ближайших пяти дней, сообщает Sportando. 3 марта «Милан» провёл матч с «Реалом», в составе которого Трэй Томпкинс сдал положительный тест на присутствие в организме коронавирусной инфекции.

Ранее в «Реале» объявили карантин, который затронет не только баскетболистов, но и футбольную команду клуба. Спортсмены тренируются в одном и том же центре.

Напомним, ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. В Евролиге признали, что также могут приостановить сезон, а в ЦСКА сообщили об отмене матча с «Альбой». Кроме того отменены все турниры под эгидой ФИБА.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.