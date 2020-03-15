Источник: В НБА третий игрок заразился коронавирусом. Он играл против Гобера
Нападающий «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд заболел в результате заражения коронавирусом, сообщает CBC Sports.
По данным источника, Вуд прошел тест на коронавирусную инфекцию спустя неделю после матча с «Ютой Джаз» (105:111), где он долгое время играл против Руди Гобера, у которого обнаружили коронавирус.
Накануне стало известно, что тест на коронавирус Вуда показал положительный результат. Вуд стал третьим игроком в НБА, у которого обнаружили коронавирус. Ранее этим вирусом заразился Гобер и Донован Митчелл.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,8 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тысяч.
Заразившийся коронавирусом Гобер пожертвовал более $ 500 тыс. сотрудникам стадиона «Юты»
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