Источник: В НБА третий игрок заразился коронавирусом. Он играл против Гобера

Нападающий «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд заболел в результате заражения коронавирусом, сообщает CBC Sports.

По данным источника, Вуд прошел тест на коронавирусную инфекцию спустя неделю после матча с «Ютой Джаз» (105:111), где он долгое время играл против Руди Гобера, у которого обнаружили коронавирус.

Накануне стало известно, что тест на коронавирус Вуда показал положительный результат. Вуд стал третьим игроком в НБА, у которого обнаружили коронавирус. Ранее этим вирусом заразился Гобер и Донован Митчелл.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,8 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тысяч.