Игрокам НБА разрешили вести переговоры с другими командами
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации сообщило всем командам лиги, что их игроки начиная с 16 марта могут вести переговоры с другими командами о переходах, сообщает в «Твиттере» журналист «The Athletic» Шамс Чарания.
Регулярный чемпионат НБА, как и все крупные мировые соревнования, был приостановлен из-за пандемии коронавируса и сроки его возобновления неизвестны. Таким образом руководство лиги могло дать понять клубам, что сезон-2019/2020 не будет доигран.
Американский и канадский баскетбол ушли на карантин после того, как коронавирус был обнаружен у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Об этом стало известно перед началом матча «Юты» с «Оклахома-Сити Тандер».
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