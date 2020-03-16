Игрокам НБА разрешили вести переговоры с другими командами

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации сообщило всем командам лиги, что их игроки начиная с 16 марта могут вести переговоры с другими командами о переходах, сообщает в «Твиттере» журналист «The Athletic» Шамс Чарания.

Регулярный чемпионат НБА, как и все крупные мировые соревнования, был приостановлен из-за пандемии коронавируса и сроки его возобновления неизвестны. Таким образом руководство лиги могло дать понять клубам, что сезон-2019/2020 не будет доигран.

Американский и канадский баскетбол ушли на карантин после того, как коронавирус был обнаружен у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Об этом стало известно перед началом матча «Юты» с «Оклахома-Сити Тандер».