НБА нацелилась возобновить сезон летом

В НБА решили попытаться возобновить прерванный из-за коронавируса сезон-2019/2020 в летний период. Об этом сообщил журналист издания New York Times Марк Стайн.

«НБА принялась собирать информацию касаемо доступности арен до конца августа. Лига интересуется как аренами основных команд, так и площадками команд, выступающих в лиге развития, а также тренировочными площадками. В лиге надеются возобновить сезон и провести матчи в летний период», — написал журналист в своём «твиттере».

Напомним, 11 марта в НБА объявили о приостановке сезона как минимум на 30 дней из-за обнаружения коронавирусной инфекции у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового клуба «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.