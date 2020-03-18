Весь состав «Лейкерс» пройдёт тест на коронавирус
Все игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» 18 марта пройдут тест на коронавирус, сообщает в «Твиттере» журналист LA Times Брэд Тернер.
Об этом им сообщили во время онлайн-конференции. Ближайшие две недели баскетболисты калифорнийской команды проведут на карантине. Необходимость этой меры стала ясна после того, как коронавирус обнаружили у четырёх игроков «Бруклин Нетс», в том числе у Кевина Дюранта. Именно с «Бруклином» «Лейкерс» провёл последний матч регулярного чемпионата НБА (102:104) перед тем, как сезон был приостановлен.
Первым игроком НБА, у которого был диагностирован коронавирус, стал французский центровой «Юта Джаз» Руди Гобер. Об этом стало известно перед началом матча с «Оклахомой».
У Дюранта диагностирован коронавирус
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