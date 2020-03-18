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«Голден Стэйт» полностью остановил работу из-за коронавируса

«Голден Стэйт» полностью остановил работу из-за коронавируса
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» приостановил работу из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс.

«Не очень хорошие новости, но неизвестность всё сильно усложняет», — приводит слова Майерса журналист Марк Джей Спирс.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и игрока «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. Также коронавирус был обнаружен у четырёх игроков «Бруклин Нетс».

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 160 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тысяч смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.

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