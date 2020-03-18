«Сакраменто» закрыл тренировочную базу из-за пандемии коронавируса

«Сакраменто Кингз» закрыл тренировочную базу клуба до дальнейшего распоряжения из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.

«В соответствии с сегодняшней директивой должностных лиц здравоохранения округа Сакраменто, все баскетбольные операции на тренировочной базе команды были приостановлены до дальнейшего уведомления. В течение этого времени игроков, тренеров и сотрудников клуба просили оставаться дома и следовать рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США для поддержания здоровья и безопасности. Как отмечалось в пятницу, ни у одного из игроков не было симптомов коронавируса. Согласно протоколу НБА, медицинский персонал команды продолжает ежедневно обследовать игроков, чтобы подтвердить, что у них нет симптомов.

Мы остаёмся в постоянном контакте с представителями лиги и здравоохранения, оценивая ситуацию в этой быстро меняющейся обстановке. Дополнительные обновления будут предоставляться лигой или командой по мере их появления», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.