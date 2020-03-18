Чемпион НБА Лин обвинил Трампа в расизме из-за выражения «китайский вирус»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Торонто Рэпторс» Джереми Лин подверг критике президента США Дональда Трампа, обвинив его в расизме. Ранее Трамп неоднократно называл коронавирус COVID-19 «китайским вирусом».
«Хотелось бы верить, что вы окажете поддержку уязвимым группам людей, которые пострадают из-за вашего неумелого управления этим вирусом, включая тех, на кого повлияет расизм, который вы разжигаете», — написал Джереми Лин в «Твиттере».
Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, лига объявила о приостановке регулярного сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты у одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.
Вчера, 17 марта, стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант.
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