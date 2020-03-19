У игроков «Оклахомы» не обнаружен коронавирус

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» объявило, что ни один из игроков и сотрудников клуба не заражён коронавирусом, сообщается в «твиттере» клуба.

11 марта стало известно, что у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера обнаружен коронавирус. Об этом сообщили перед началом матча регулярного чемпионата между «Ютой» и «Оклахомой». Игра была отменена. Вскоре после этого был приостановлен и весь сезон НБА.

На данный момент коронавирус обнаружен у семи игроков лиги. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тыс.