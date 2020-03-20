Два игрока «Лейкерс» заразились коронавирусом

Два игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» заболели в результате заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
«Сегодня мы узнали, что тесты двух игроков «Лейкерс» показали положительные результаты. У игроков сейчас нет симптомов, они находятся на карантине под наблюдением врачей команды. Всех игроков и сотрудников клуба просят и в дальнейшем соблюдать правила самостоятельного карантина, внимательно следить за своим здоровьем, консультироваться со своими личными врачами и поддерживать постоянную связь с клубом. Здоровье и благополучие наших игроков, нашей организации, наших болельщиков и всех тех, кто может пострадать от этой ситуации, имеет первостепенное значение. Как всегда, мы ценим поддержку наших фанатов, членов семьи и друзей и желаем всем, кто пострадал от этого вируса, скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
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