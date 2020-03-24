Игроки НБА настроены спасти сезон, несмотря ни на что

Игроки и владельцы клубов Национальной баскетбольной ассоциации хотят доиграть текущий сезон «несмотря ни на что», даже если его придётся завершать в середине лета или осенью, сообщает Bleacher Report.

Регулярный чемпионат НБА приостановлен минимум до 10 апреля после того, как у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. Позднее подтвердилось заражение ещё ряда игроков лиги, в том числе игрок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тыс. человек, более 15 тыс. умерло.