«Локомотив-Кубань» поделился видео с эффектным танцем своей группы поддержки

Пресс-служба баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» опубликовала видео с эффектным танцем девушек из группы поддержки Loko Dancers, сопроводив его хэштегом #вместегорячее.



«Loks Dancers – это огнище! Только посмотрите, какой мощнейший видос сняли девчонки из нашей группы поддержки!» – говорится в подписи «Локо» к ролику.

Видо доступно на официальной странице «Локомотива-Кубань» в «Инстаграме».

Напомним, в последней игре Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграл на выезде с «Калевом». «Железнодорожники» уверенно разобрались с соперником, а одним из самых активных в составе победителей стал Григорий Мотовилов. Вскоре после матча у ассистента главного тренера «Калева» обнаружили коронавирус, а «Локо» пришлось отправиться в двухнедельную домашнюю изоляцию.