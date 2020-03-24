Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Локомотив-Кубань» поделился видео с эффектным танцем своей группы поддержки

«Локомотив-Кубань» поделился видео с эффектным танцем своей группы поддержки
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» опубликовала видео с эффектным танцем девушек из группы поддержки Loko Dancers, сопроводив его хэштегом #вместегорячее.

«Loks Dancers – это огнище! Только посмотрите, какой мощнейший видос сняли девчонки из нашей группы поддержки!» – говорится в подписи «Локо» к ролику.

Видо доступно на официальной странице «Локомотива-Кубань» в «Инстаграме».

Напомним, в последней игре Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграл на выезде с «Калевом». «Железнодорожники» уверенно разобрались с соперником, а одним из самых активных в составе победителей стал Григорий Мотовилов. Вскоре после матча у ассистента главного тренера «Калева» обнаружили коронавирус, а «Локо» пришлось отправиться в двухнедельную домашнюю изоляцию.

«Карантин можно использовать для умственного развития»
Защитник «Локомотива-Кубань» Григорий Мотовилов благодарит город Ухань и рассказывает, как тренироваться дома.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020