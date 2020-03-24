«Локомотив-Кубань» поделился видео с эффектным танцем своей группы поддержки

Пресс-служба баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» опубликовала видео с эффектным танцем девушек из группы поддержки Loko Dancers, сопроводив его хэштегом #вместегорячее.
«Loks Dancers – это огнище! Только посмотрите, какой мощнейший видос сняли девчонки из нашей группы поддержки!» – говорится в подписи «Локо» к ролику.
Видо доступно на официальной странице «Локомотива-Кубань» в «Инстаграме».
Напомним, в последней игре Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграл на выезде с «Калевом». «Железнодорожники» уверенно разобрались с соперником, а одним из самых активных в составе победителей стал Григорий Мотовилов. Вскоре после матча у ассистента главного тренера «Калева» обнаружили коронавирус, а «Локо» пришлось отправиться в двухнедельную домашнюю изоляцию.
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