Экс-игрок НБА, первым совершивший каминг-аут, заразился коронавирусом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джейсон Коллинз утверждает, что заразился коронавирусом. Это произошло на мероприятии в поддержку ЛГБТ-сообщества 4 марта.

«Через несколько дней после мероприятия у меня поднялась температура и начался сильный кашель. Я отправился в больницу и прошёл тест, результат положительный. Сейчас я дома, в режиме самоизоляции, но ощущаю какую-то сдавленность в груди. Надо пойти к врачу ещё раз», — рассказал Коллинз в интервью TMZ.

Позже стало известно, что лёгочных осложнений у Коллинза нет.

Коллинз отыграл в НБА 13 лет, выступал за «Нью-Джерси Нетс», «Мемфис Гриззлиз», «Миннесота Тимбервулвз», «Атланта Хокс», «Бостон Селтикс», «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс». 29 апреля 2013 года совершил каминг-аут, став первым игроком НБА, решившимся на этот шаг.