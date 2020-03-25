Игрок «Барселоны» Дилэйни уехал в США без разрешения клуба

Защитник испанской «Барселоны» Малкольм Дилэйни уехал из Испании в США. Игрок сделал это без разрешения клуба, и теперь неизвестно, продолжит ли он играть за «Барсу», сообщает Mundo Deportivo. В Испании сейчас введён карантин из-за пандемии коронавируса.
Сам игрок отреагировал на новость в «Твиттере». «Если вы думаете, что я бросил работу, вы сошли с ума. Я не собираюсь реагировать на это сообщение. Мне сказали, ничего не говорить на эту тему, когда придёт время, я всё расскажу», — написал Дилэйни.
31-летний американец выступает за «Барселону» с 2019 года. Ранее он играл за французский «Элан Шалон», украинский «Будивельник», немецкую «Баварию», китайский «Гуандун». Также Малкольм Дилэйни выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань» и клуб НБА «Атланта Хокс».
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