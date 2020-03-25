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Астахов: тренер по физподготовке через интернет контролирует занятия игроков «Химок»

Астахов: тренер по физподготовке через интернет контролирует занятия игроков «Химок»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Игроки «Химок» тренируются в домашних условиях, для каждого из них разработан индивидуальный план занятий, выполнение которого через Интернет контролирует специалист. Об этом сообщил генеральный директор клуба Павел Астахов.

«Все мы находимся в форс-мажорной ситуации. Вчера было выпущено постановление главного врача Московской области, в котором он предписывает закрыть все спортивные сооружения региона. Поэтому и наш баскетбольный центр закрыт. Команда разъехалась по домам и занимается под присмотром тренера по общей физической подготовке через интернет. Тренировки в баскетбольном центре запретили до особого распоряжения на неопределенный срок», — приводит слова Астахова портал «Подмосковье сегодня».

«Химки» возглавляют турнирную таблицу Единой Лиги ВТБ, одержав 18 побед в 19 матчах. Чемпионат был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

«Химки» переходят на индивидуальный режим тренировок в домашних условиях
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