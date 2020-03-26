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У отца Таунса выявлен коронавирус. Ранее маму игрока НБА поместили в искусственную кому

У отца Таунса выявлен коронавирус. Ранее маму игрока НБА поместили в искусственную кому
Баскетбол / НБА 0

Тест на коронавирус отца центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса показал положительный результат. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на агента баскетболиста.

По данным источника, оба родителя баскетболиста заболели на прошлой неделе и прошли тест на COVID-19. Отцу, Карлу-старшему, велели оставаться на самостоятельном карантине дома, пока он ждёт результаты тестирования. В итоге положительный результат был подтверждён. Отмечается, что отец баскетболиста уже «идёт на поправку».

Ранее Таунс сообщил, что его маму поместили в искусственную кому из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

У матери центрового «Миннесоты» Таунса выявлен коронавирус, она находится в коме

НБА приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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