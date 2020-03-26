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Кьюбан: забота о сотрудниках – это не только разумный шаг, но и хороший бизнес

Кьюбан: забота о сотрудниках – это не только разумный шаг, но и хороший бизнес
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан полагает, что поведение клубов НБА в условиях пандемии коронавируса может определить их репутацию на десятилетия вперёд.

«Это не только вопрос безопасности, но и бизнеса. То, как компании решат эту задачу, определит их бренд на следующие десятилетия. Нет причин торопить события. Я бы предпочёл ошибиться, будучи слишком осторожным, поэтому не собираюсь говорить людям, чтобы они шли на работу. Если вы поторопитесь и кто-то заболеет, вашу компанию запомнят. Если вы не позаботитесь о своих сотрудниках или акционерах и не поставите их на первое место, вашу компанию запомнят. Проявить заботу о своих сотрудниках – это не только разумный шаг, но и хороший бизнес. Именно так я смотрю на это», – приводит слова Кьюбана CNBC.

НБА приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

Владелец «Маверикс» Кьюбан рассказал, когда НБА может начать проводить матчи
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