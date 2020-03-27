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«Самара» хочет подать заявку на вступление в Единую лигу ВТБ

«Самара» хочет подать заявку на вступление в Единую лигу ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент БК «Самара» Камо Погосян сообщил, что клуб готовит заявку на вступление в Единую лигу ВТБ.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация с распространением угрозы коронавируса и экономической ситуацией в стране, но если всё придёт в норму, то мы подадим заявку на вступление в Единую лигу. Думаю, мы готовы к повышению в классе. Об этом говорят наши стабильные результаты в Суперлиге-1, победа в Кубке России – 2020, а также выстраивание вертикали молодёжных проектов и создание команды по баскетболу 3x3. В целом в нынешнем сезоне мы имели 10 команд в соревнованиях под эгидой РФБ и Единой лиги. Этим могут похвастать единицы. «Самара» может выдержать регламент турнира относительно вместительности арены, сыграв первые пять домашних матчей на нынешней домашней площадке. Потом в строй должны ввести новую арену, которая соответствует всем требованиям», — приводит слова Погосяна «Известия».

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